العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 12/يوليه/2020 - 12:13 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن منذ حوالي 4 ساعات فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 9 دقيقة السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا منذ أقل من ساعتين هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل منذ أقل من ساعة الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك منذ 39 دقيقة رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ حوالي 16 ساعة الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك منذ حوالي 19 ساعة السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد" منذ ساعة و 28 دقيقة الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري منذ حوالي 8 ساعات خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد منذ ساعة عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له منذ حوالي 10 ساعة الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى منذ ساعتين و 50 دقيقة آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي منذ حوالي 7 ساعات بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب منذ حوالي 9 ساعات