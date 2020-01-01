إحباط تهريب 23 مليون قرص منشطات بالإسكندرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، من إحباط تهريب أكثر من 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية" و25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد، وقُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ 35 مليون جنيه.

كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان، وإحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط الآتى، عدد (20 ألف) شيشة إلكترونية بمشتملاتها، وعدد (5 آلاف) جهاز قياس حرارة يدوى، وعدد (3 مليون) قرص منشط، و(20 مليون) عبوة مكملات غذائية، و(20 ألف) عبوة أدوية إنقاص وزن.

وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ (35 مليون جنيه).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال إحكام السيطرة الامنية على كل المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال التهريب، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات التهريب إلى داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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