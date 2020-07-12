بفستان قصير.. جوهرة تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جوهرة في هذه الصورة مرتدية فستانا قصير من اللون الأبيض وبه وردا رقيقا، وعلقت قائله: "صباح الخير".

يذكر أن الراقصة الاستعراضية جوهرة شاركت جمهورها من قبل بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث ظهرت أمام البحر مرتدية بكيني باللون الأبيض، وعلقت جوهرة، على الصور قائله: "وقت جميل في البحر.

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