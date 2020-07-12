سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-7-2020 في البنوك

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-7- 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وتراوح متوسط سعر صرف اليورو بها بين 17.99 إلى 18.15 للشراء و18.24 للبيع، وجاءت أسعار صرف اليورو اليوم في البنوك كالأتي:

بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.


هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. 

 
وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.


هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.


وسجل اقل سعر لبيع اليورو في البنوك  بالبنك الأهلى عند 18.24 جنيه للبيع، بينما اعلي سعر للشراء سجله في البنك 18.15 في مصرف أبو ظبي الأسلامي.

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

منذ 39 دقيقة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد"

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

10:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام