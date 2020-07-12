وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:10 م
وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء فى تقدير العينة العشوائية، وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألف و114 ورقة، أسفرت عن نجاح 10201 طالبطالبة بنسبة نجاح91.8%.

وأكدت الوزارة، أن 2925 طالبا طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 1158 على الدرجات النهائية.

كما حصل 2091 طالب وطالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالبطالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).

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