مروة الأزلي تتألق بهذه الإطلالة عبر الـ"إنستجرام"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة الشابة مروة الأزلي، بإطلالة ساحرة ، حيث نشرت صورة لها خطفت قلوب محبيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت مروة بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود مكشوف الصدر وعلقت قائله : الأسود يليق بي.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أهمها " قلبي القمر ربنا يحفظك".

يذكر أن مروة، قد شاركت رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وتجشد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "لوزا" تعيش في حارة شعبية، ولكنها متمردة على حالها،ولديها طموحات كبيرة لكي تمتلك أموال كبيرة وتصبح غنية.

يُشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،إنتاج سينرجي وبطولة محمد رمضان،أحمد زاهر، نور،عبد العزيز مخيون،روجينا، صفاء الطوخي،نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز،إدوارد،رحاب الجمل،ريم سامي،أحمد داش،محمد حاتم، حازم إيهاب،سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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