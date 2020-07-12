نائب يسأل وزير التموين: هل تعاقدت مع صديقك لتوريد كمامات بمليار جنيه؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عبدالجليل
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول العلاقة بين الدكتور على مصيلحي وزير التموين، ومالك المصنع الذى تم التعاقد معه لتوريد الكمامات الطبية للوزارة لتوزيعها على المستفيدين من دعم البطاقات التموينية.

وقال فؤاد فى سؤاله: فى إطار تطبيق وزارة التموين لقرار توزيع الكمامات على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمنافذ التوزيع التابعة لها مستهدفة 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل يوليو الجارى، هناك معلومات تشير إلى أن مورد الكمامات إلى وزارة التموين والذى ظهر اسم مصنعه «مصنع المحمدين للتجارة والاستيراد» من خلال الملصقات التى تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، يوجد فى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وهو مسقط رأس الوزير.

وأضاف فؤاد: إن المعلومات المتداولة تشير إلى وجود علاقة طيبة تجمع مالك المصنع والوزير وأنه كان أحد أنصار مصيلحى فى انتخابات مجلس النواب، كما أن مالك المصنع هو الوحيد الذى تم تكليفه بهذه المهمة رغم ضخامة الكميات المطلوبة من الكمامات والتى يتجاوز عددها 60 مليون كمامة.

وطالب فؤاد بسرعة توضيح حقيقة هذه المعلومات خاصة أنها منتشرة، وكذلك سرعة الرد على سؤاله حول كيفية إسناد هذه المهمة إلى المورد وهل تم الأمر من خلال أمر مباشر أم بتطبيق قواعد المناقصات وفقا لقانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؟ وما القواعد والشروط التى تم على أساسها اختيار هذا المصنع بالدائرة الانتخابية للوزير عندما كان نائبا فى البرلمان.

يذكر أن شركة المحمدين للتجارة والاستيراد والتصدير مقرها مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ويترأس مجلس إدارتها شوقى مصطفى محمدين، وتعمل فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها، ومنها ملابس الأطباء وزى غرفة العمليات والتمريض وعباءات المريض.

كانت وزارة التموين أدرجت كمامات القماش على النظام الإلكترونى لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، ومن المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين خلال الشهر الجارى، بمتوسط 2 كمامة لكل بطاقة تموين بسعر 8.5 جنيه للكمامة.


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