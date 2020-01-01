فى مارينا «5».. تامر أمين دخل الفيللا الخطأ وأخذ الشوكولاتة وهو خارج!

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

هنا الدكتور فلان؟..

موقف محرج تعرض له المذيع تامر أمين ظهر السبت الماضى داخل إحدى فيللات مارينا «5»، حيث كان مدعوًا لتناول الغداء مع صديق له وسيدة معهما، وبينما هم داخلون لإحدى الفيللات وفجأة وسط حديقتها.. الدكتور فلان موجود؟ فرد أحد أصحاب الفيللا: نعم موجود بس لحظة لأن معاه تليفون، وبينما تامر ومن معه ينتظرون صاحب المكان حتى ينهى مكالمته أخذ يتجول داخل الحديقة وفجأة جاء له الدكتور فلان مبتسمًا أهلا وسهلاً تؤمروا.. فرد تامر: عايزين الدكتور فلان.. رد الرجل: أنا الدكتور فلان. فى هذه اللحظة شعر تامر أنه دخل المكان الخطأ، ولكن كان واثقًا من نفسه، فتدارك صاحب الفيللا الأمر وقال لتامر: يمكن عايزين الدكتور فلان الفلانى؟ فرد تامر: نعم معزومين عنده على الغداء.. وكان صديق تامر يحمل معه طبق شوكولاتة قد وضعه على أحد مناضد الحديقة، وعندما همّا بالخروج سأل تامر صديقه: فين طبق الشوكولاتة؟.. فنظر له: على المنضدة أهه هنأخذه يا تامر؟.. ضحك تامر وأمسك بالطبق حاملاً إياه: طبعًا. هنا ابتسم صاحب الفيللا قائلاً: إحنا نزوده لكم والمكان مكانكم.

وباى باى بالسلامة.. لكن كمية الثقة بالنفس الزائدة عن الحد دى يا أخى معرفش جايا من أين..

هى الشهرة بتعمل كدا؟.. جايز!

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