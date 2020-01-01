قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

كل ما يشغل العالم خلال الفترة الحالية هو الوصول للقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أجل تخليص العالم من ذلك الوباء الذي أدى إلى وفاة العديد من البشر خلال الأشهر الأخيرة.





وبطبيعة الحال، يبحث دائما المصريين على المواعيد المحتملة لإمكانية ظهور اللقاح في العالم، ومن ثم الحصول عليه وتناوله مما يؤدي إلى مواجهة الفيروس في البلاد، لذا يقدم "الفجر" في السطور الأتية أبرز المعلومات الجديدة بشأن موعد ظهور اللقاح حول العالم:





- أنثوني ستيفن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا، كشفت عن توقيت توفر اللقاح اللازم لمواجهة الوباء، قائلًا: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا مع نهاية هذا العام ودخول عام 2021 أنه سيكون لدينا لقاح آمن وفعال".





- الدكتورة منى طنطاوى، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة نيوجيرسي، كشفت عن توقعتها بشأن وجود لقاح للفيروس مؤكدة أن الأمر قد يستغرق سنة أو سنتين على الأقل بسبب الاختبارات الكثيرة التى تجري على الأدوية يوميًا، ونتوقع طرق اللقاح في يناير.





- لقاح Moderna سيتأخر أسبوعين عن الموعد الذي أعلن من قبل، بسبب وجود توترات بين علماء حكوميين وشركة مودرنا إنك، ومن المتوقع الآن ظهور اللقاح في في أواخر يوليو، وأشار التقرير أنه يمكن ان تنتج مودرنا اللقاح في الموعد المحدد لو كانت أكثر تعاونا.





- يبدو أن هناك لقاح سيطرح قريبا في الأسواق، فاليوم أعلن مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة "سيتشينوف" في موسكو، فاديم تاراسوف، نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم على متطوعين في جامعة سيتشينوف، الأمر الذي يساهم في ظهور اللقاح بشكل أسرع.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.





وتعمل وزارة الصحة المصرية ، حاليا على احتواء الفيروس بشكل كبير من خلال عدة إجراءات مختلفة على رأسها حملات التوعية بالإجراءات الوقائية وطرق زيادة المناعة ضد الفيروس، خاصة بعد تطبيق الحكومة خطة التعايش مع الوباء منذ أول يوليو الجاري.







