إيران تعلن سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:10 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الأحد، أن خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كانت الحكومة الإيرانية، قالت إنها غير مسؤولة عن الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في الثامن من يناير بصاروخي أطلقهما الحرس الثوري، بعد إقلاعها من مطار الخميني بطهران.

 

وكانت إيران قد نفت لعدة أيام صحة التقارير التي أشارت إلى سقوط الطائرة بصاروخ، عادت وأعلنت عبر الحرس الثوري أنه استهدف طائرة الركاب التي كانت تقل 176 راكباً بعد أن ظن عناصره أنها صاروخ كروز.

 

واعترف قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، بأن الحرس هو السبب في إسقاط الطائرة ما أدى إلى التوتر الذي كان سائداً، لا سيما بعد استهداف بلاده قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية.

 

وأسقطت الطائرة المنكوبة من طراز "بوينج 737"، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا، أغلبهم يحملون جنسيات كندية وإيرانية.

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ايران اوكرانيا إسقاط الطائرة الأوكرانية

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