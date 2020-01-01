مستشفيات جامعة حلوان تبدأ التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، الحصول على الموافقات لبدء التجارب العلاجية السريرية على مرضى (كوفيد 19) بهدف إثبات فعالية أحد الأدوية فى العلاج.





وأضاف أن ذلك يهدف إلى المشاركة في حل الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لاهتمام جامعة حلوان فى الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وأفاد بأنه سيتم بدء التجارب السريرية على نوعين من الأدوية، أولها "ريمدسيفير"، وهو الدواء الوحيد الذي حصل على موافقات عالمية فى علاج كوفيد 19، حيث سيتم تجربته فى عدد من المستشفيات الجامعية، ومنهم "بدر" بجامعة حلوان.





وأوضح أن التجربة السريرية الثانية تتمثل فى أحد العقاقير المستخدمة فى علاج فيروس سي، والمنتجة محليًا، حيث أثبتت الدراسات الأولية أن هناك بعض التشابه من حيث التركيب بين فيروسي "سي" و"كورونا"، مضيفًا أنه فى حالة أن ثبت نجاح تلك العقاقير في علاج كورونا، ستُعد قفزة كبيرة فى مجال العلاج، خاصة أن تلك العقاقير متوفرة، حيث يوجد أكثر من شركة محلية تنتجها، بما يوفر كثيرًا على الدولة، وسيكون متاحًا بشكل كبير ويمكن تصديره للخارج.



