250 ألف دولار تمنع ياسمين صبري من الظهور عبر شاشة MBC





ياسمين صبرى أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد تداول أنباء عن حملها، لكنها تجاهلت الأمر تماما وقررت التركيز فى التحضير لعملها الفنى الجديد.





لكن للحديث عن هذا الأمر وموضوعات أخرى، سعى أحد البرامج التليفزيونية المذاع على قنوات MBC، للتفاوض مع ياسمين للظهور ضمن ضيوف حلقات موسم عيد الأضحى، لكن ياسمين طلبت 250 ألف دولار مقابل استضافتها بالحلقة، وهو ما جعل المفاوضات تتوقف لحين إشعار آخر.





يشار إلى أن ياسمين تعاقدت مؤخرا على بطولة عمل درامى جديد مع نفس الشركة التى تولت بطولاتها الدرامية المطلقة «حكايتى، فرصة ثانية» لتكرر نجاحهما سويا، وتقوم حاليا بالبحث عن سيناريو درامى جديد لتخوض به المنافسة الدرامية القادمة.





كما لديها خطة جديدة لتعود بها للسينما كبطولة مطلقة بعد أن قدمت العديد من الأعمال السينمائية أمام نجوم منهم محمد إمام التى شاركته فى أكثر من عمل سينمائى ناجح بداية من «جحيم فى الهند»، و«ليلة هنا وسرور»، ومحمد رمضان الذى قدمت معه فيلم «الديزل» قبل عامين.





وكانت ياسمين صبرى قد قامت بنشر جزء من كتاب تقرأه عبر خاصية ستورى وتقول «ماذا سيفيد المرء إذا استحوذ على العالم وخسر روحه»، وهو ما جعل البعض يردد أن هناك بعض التوتر فى علاقتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خاصة بعد نشرها صورتها الأخيرة عبر صفحتها على انستجرام وبدا على ملامحها الإرهاق والحزن.





جدير بالذكر أن ياسمين صبرى أعلنت زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال شهر أبريل الماضى واحتفلا الثنائى بزواجهما فى حفل عائلى بسيط داخل فيللا أبو هشيمة بسبب أزمة فيروس كورونا التى منعتهما من إقامة حفل زفاف ضخم كما توقع البعض.







