250 ألف دولار تمنع ياسمين صبري من الظهور عبر شاشة MBC

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
آمال البنا

ياسمين صبرى أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد تداول أنباء عن حملها، لكنها تجاهلت الأمر تماما وقررت التركيز فى التحضير لعملها الفنى الجديد.

لكن للحديث عن هذا الأمر وموضوعات أخرى، سعى أحد البرامج التليفزيونية المذاع على قنوات MBC، للتفاوض مع ياسمين للظهور ضمن ضيوف حلقات موسم عيد الأضحى، لكن ياسمين طلبت 250 ألف دولار مقابل استضافتها بالحلقة، وهو ما جعل المفاوضات تتوقف لحين إشعار آخر.

يشار إلى أن ياسمين تعاقدت مؤخرا على بطولة عمل درامى جديد مع نفس الشركة التى تولت بطولاتها الدرامية المطلقة «حكايتى، فرصة ثانية» لتكرر نجاحهما سويا، وتقوم حاليا بالبحث عن سيناريو درامى جديد لتخوض به المنافسة الدرامية القادمة.

كما لديها خطة جديدة لتعود بها للسينما كبطولة مطلقة بعد أن قدمت العديد من الأعمال السينمائية أمام نجوم منهم محمد إمام التى شاركته فى أكثر من عمل سينمائى ناجح بداية من «جحيم فى الهند»، و«ليلة هنا وسرور»، ومحمد رمضان الذى قدمت معه فيلم «الديزل» قبل عامين.

وكانت ياسمين صبرى قد قامت بنشر جزء من كتاب تقرأه عبر خاصية ستورى وتقول «ماذا سيفيد المرء إذا استحوذ على العالم وخسر روحه»، وهو ما جعل البعض يردد أن هناك بعض التوتر فى علاقتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خاصة بعد نشرها صورتها الأخيرة عبر صفحتها على انستجرام وبدا على ملامحها الإرهاق والحزن.

جدير بالذكر أن ياسمين صبرى أعلنت زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال شهر أبريل الماضى واحتفلا الثنائى بزواجهما فى حفل عائلى بسيط داخل فيللا أبو هشيمة بسبب أزمة فيروس كورونا التى منعتهما من إقامة حفل زفاف ضخم كما توقع البعض.


أخبار تهمك

تصريح مفاجئ من مدرب أتلانتا بعد التعادل أمام يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ 37 دقيقة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ ساعتين

مدرب الزمالك السابق يتوقع فشل صفقة الأهلي الجديدة في حالة واحدة

منذ أقل من ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:55 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

09:31 ص

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: عنتيل مدارس "أولاد الذوات" في قبضة الرأي العام

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع