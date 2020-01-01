نانسي عجرم تحكي تفاصيل الهجوم علي منزلها في "الروايه الكاملة"

Advertisements







نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بروم الفيلم الوثائقي لحادث الهجوم علي منزلها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وكتبت" نانسي "قائلة الرواية الكاملة لحادث اقتحام منزل النجمة نانسي عجرم ود.فادي الهاشم بالكشف عن تفاصيل الوثائقي المُنتظر ومدّته حوالي الساعة والنصف، والّذي بدأ الإعداد له قبل نحو شهر، وتمّ تصويره بين لبنان و سوريا



وسوف يتحدّث الدكتور فادي الهاشم للمرّة الأولى عمّا حصل في تلك الليلة، ولا يقتصر الوثائقي على شهادة الهاشم بل يتخلّله أيضاً مقابلات مع الفنانة نانسي وعائلتها والعاملين في الفيلا الخاصّة بالثنائي الشهير.





ويتخلّل وثائقي "الرواية الكاملة" مشاهداً كاملة من كاميرات المراقبة الّتي توثّق الحادثة، بالإضافة إلى مقابلات مع أهل المقتحم في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا.



وينقل الوثائقي جميع الأسئلة الّتي يطرحها الجمهور على جميع الأطراف في محاولة للإجابة على كلّ علامات الإستفهام الّتي ترافقت مع هذه القضية الشائكة، بالإضافة إلى تبعاتها والمعاناة النفسية للعائلتين.



وتؤكّد بعض المصادر أن الوثائقي سيكشف للمرّة الأولى عن تفاصيل قصة مختلفة تماماً عمّا تمّ التداول به إعلامياً وعبر مواقع التواصل الإجتماعي.





