السيسي عن مبادرات الدولة: عايزين نساعد المواطن

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:02 ص
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزراء بأن يوضحوا المبادرات التي تطلقها الدولة بشكل أكبر عبر وسائل الإعلام الفترة المقبلة.

وأشار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، إلى أن هذه المبادرات تمس المواطن المصري، لافتا إلى أن مبادرة احلال المركبات المتقادمة هدفها تخفيف العبء عن المواطنين، معلقا: "عايزين نساعد المواطن".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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السيسي الرئيس السيسي الرئيس الأسمرات 3

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