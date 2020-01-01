بعد مخالطتها أميتاب باتشان.. هل أصيبت إيشواريا راي بفيروس كورونا؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:59 ص
إيشزاريا راي
إيشزاريا راي
هبة أحمد


خضعت الفنانة ايشواريا راي نجمة بوليود لإجراء مسحة طبية بعد مخالطتها بالنجم العالمي اميتاب باتشان، واثبتت العينة سلبية فيروس كورونا، وذلك من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كتبت ايشواريا منشورًا قالت فيه :"أجريت مسحة كورونا وظهرت التحاليل سلبية".

وفي سياق آخر، كان الفنان البوليودي أميتاب بانشان، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ،حيث كتب منشورًا قال فيه :"هذا المساء ذهبت للمستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

والجدير بالذكر أن أميتاب باتشان كان حريصًا على المكوث في المنزل منذ انتشار فيروس كورونا، وكان يفضل الإبتعاد عن التجمعات، حتى طبع ختم على يده، كتب فيه: "ابقى سالمًا، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

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