تاكيدًا لانفراد الفجر.. الحكومة تطلق مبارة لتحفيز الطلب على المنتج المحلي ( تفاصيل)

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

 تأكيدا لانفراد جريدة الفجر، أعلنت وزارة التخطيط، اليوم إطلاق مبادرة لتحفيز الطلب على السلع المحلية.

 

وكان نائب رئيس اتحاد الصناعات خالد عبد العظيم، سبق وصرح لـ" الفجر"، ان الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة لتحفيز الطلب على المنتجات المحلية، لزيادة الاستهلاك ورفع حجم المبيعات لدى التجار التى انخفضت بسبب أزمة كورونا.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال تصريحات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروعات تطوير العشوائيات اليوم، إن مبادرة تحفيز الطلب المحلي تأتى لرفع حجم الاستهلاك وتشمل جميع المنتجات من سلع معمرة وغير معمرة والملابس الجاهزة، والمفروشات منتجات  التشطيبات والبناء.

 

وأضافت الوزيرة، أن المبادرة  ستلزم الشركات المشاركة في المبادرة بتقديم خصم يصل إلى نسبة 20%  وقد تصل إلى نسبة 25% من خلال الشركات المشاركة، مشيرة إلى أن اصحاب بطاقات التموين البالغ عددهم 64 مليون مواطن سيحصلون على خص إضافي بنسبة 10% خلال المبادرة وستقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بسداد قيمة هذا الخصم للشركات، مشيرة إلى أن المبادرة ستشهد مشاركة شركات التقسيط بها والتي اتفقنا معها على تقديم سعر فائدة منخفض عن السعر الخاص بهم، بالإضافة إلى تنازلهم عن قيمة الرسوم الإدارية عند طلب التقسيط خلال المبادرة والتى تتراوح نسبتها بين 4%إلى 5%. 


وأوضحت،" السعيد"، أنه  تم اطلاق موقع مبادرة  تحفيز الطلب على المنتج المحلي، والذي يضم كافة المنتجات المشاركة بها، مشيرة إلى أن جهاز حماية المستهلك سيراقب المبادرة ويتلفي اي شكاوي من المواطنين متعلق بها.

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