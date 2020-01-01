مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.26%









إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.26% رابحاً 19.16 نقطة ليصل إلى مستوى 7435.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 56.64 نقطة ليصل إلى مستوى 8272.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.





وارتفع 16 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.34%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.





وقفز 130 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 6.70%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 5.01%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.93%، فيما تراجع 47 سهماً على رأسها سهم "مشاركة ريت" بنسبة 4.44%، ثم سهم "ولاية" بنسبة 2.56%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 157.6 مليون ريال سعودي.