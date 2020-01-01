السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:55 ص
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الإصلاح الاقتصادي سبب قدرتنا على الصمود في الفترة الصعبة التي مرت بها الدولة بسبب أزمة كورونا، معلقا: "برنامج الإصلاح كان السند لينا في فترة الصعبة.. ولولا تحمل المصريين له كان موقفنا هيكون صعب جدا".

وأشار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، إلى أن هناك قطاعات توقفت بالكامل مثل الطيران والسياحة، منوها بأن الإجراءات القاسية أو الصعبة التي تتخذها الدولة هدفها تقدم الدولة، وليس التضييق على المواطنين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا السيسي الرئيس السيسي الرئيس

أخبار تهمك

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ 35 دقيقة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الزمالك السابق يتوقع فشل صفقة الأهلي الجديدة في حالة واحدة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مفاجئ من مدرب أتلانتا بعد التعادل أمام يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:55 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

09:31 ص

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: عنتيل مدارس "أولاد الذوات" في قبضة الرأي العام

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع