السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الإصلاح الاقتصادي سبب قدرتنا على الصمود في الفترة الصعبة التي مرت بها الدولة بسبب أزمة كورونا، معلقا: "برنامج الإصلاح كان السند لينا في فترة الصعبة.. ولولا تحمل المصريين له كان موقفنا هيكون صعب جدا".





وأشار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، إلى أن هناك قطاعات توقفت بالكامل مثل الطيران والسياحة، منوها بأن الإجراءات القاسية أو الصعبة التي تتخذها الدولة هدفها تقدم الدولة، وليس التضييق على المواطنين.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



