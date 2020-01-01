فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا بالشارع.. وينقله لدار عقيلة السماع بالقاهرة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا ماوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بدمج المواطن (خ. ع.خ ) ذو الـ 56 عاماُ بأحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( عقيلة السماع ) بعد أكثر من 17 عاما بالشارع.

ورصد فريق البرنامج وجود مشرد يفترش الشارع بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة خلال العمل الميداني له بالمنطقة، وعلى الفور تدخل الفريق لعمل دراسه حالة له تبين من خلالها إنه غير متزوج وليس لديه أبناء وكان يسكن مع والديه بشقة فى منطقه السيدة زينب ولكن بعد وفاتهم وزواج شقيقتيه تم هدم المنزل بقرار إزالة مما دفع به للشارع منذ 17 عاماُ.

ومن جانبه قام الفريق بعمل جلسه نفسية وتأهيلية له لتوعيته بمخاطر الشارع ومحاوله اقناعه بالدمج المؤسسي، ومن ثم أنتقل الفريق بالحاله لمستشفى أحمد ماهر لعمل مسحة، وذلك وفق الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة التضامن الإجتماعى داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للحفاظ على سلامه النزلاء داخل المؤسسة.

وعلى الفور تم اصطحاب الفريق للحالة لدار عقيلة السماح لتوفير أفضل حياة ممكنة له وإعادة تأهيله مرة أخرى داخل المجتمع.

وجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع المركزي وفرقة بمحافظات الجمهورية تعامل مع ١٣٦٤٥ بلاغ وشكوى منذ إنشائة فى أكتوبر ٢٠١٤م حتى الآن.

هذا ويتلقى شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ١٦٥٢٨  وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. 

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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