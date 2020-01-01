طوكيو تؤكد 206 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت هيئة الإذاعة العامة (NHK) أن المسؤولين في طوكيو أكدوا 206 إصابة جديدة بفيروس التاجي، اليوم الأحد، في الوقت الذي تصارع فيه العاصمة اليابانية عودة ظهور الحالات بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ويمثل المجموع اليوم الرابع على التوالي لأكثر من 200 حالة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهند عن 28،637 حالة إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد - وهو اليوم الرابع على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا للعدوى، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

سجلت الهند الآن ما لا يقل عن 849553 حالة اصابة بمرض Covid-19، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء البرازيل أو الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، هناك 292،258 حالة نشطة، بينما تعافى 534،620 مريضا، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

كما توفي ما لا يقل عن 22،674 شخص بسبب الفيروس.

وطبقا للمسؤولين، فإن ولاية ماهاراشترا الغربية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا في الهند حيث سجلت 246،660 حالة إصابة و10،116 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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