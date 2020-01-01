الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:02 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية، عن رغبة مسئولي نادي الزمالك في الحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رد الأهلي على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي حقيقة انتقال صالح جمعة لاعب وسط الفريق إلي نادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت المصادر أن عقد صالح جمعة ممتد مع الأهلي لمدة 3 مواسم ، حيث يملك النادي الأحمر حق تحديد مستقبله سواء بالإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه.

الجدير بالذكر أن صالح جمعة، عاد إلى تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، بعد موافقة المدرب السويسري رنيه فايلر.

صالح جمعة خارج أسوار الأهلي في الموسم الجديد
من جانبه حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر من البقاء مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد صالح جمعة مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.

وتمنى فايلر التوفيق لصالح جمعة مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.

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