كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لأخر (الخطوات والأوراق المطلوبة)

يبحث العديد من المواطنين عن الخطوات والأوراق المطلوبة في حالة نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لأخر، ومن هنا تستعرض "بوابة الفجر الإلكترونية" كافة التفاصيل لمعرفة الإجراءات المطلوبة عند نقل ملكية العداد من مشترك لأخر.

وعند نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لأخر، يجب تقديم هذه الأوراق:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للإطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للإطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضا بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.





4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

وعن الإجراءات التي يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد وتغيير اسم المالك من جانب صاحب العقار أو المحامي بتوكيل منه للمشتري إليكم التالي:

1- التوجه لشركة الكهرباء في مواعيد عملها الرسمية.

2- وتقديم الأوراق وملئ استمارة نقل ملكية العداد ودفع الرسوم المطلوبة.

3- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء علي إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.





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