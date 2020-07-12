د.حماد عبدالله يكتب: "الندرة" المهمشة فى مصر !!

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر


هذا العنوان المختار لهذه المقالة يعود للأدب الشعبى المصرى (الفولكلور) وهو ما ينطبق على حالنا اليوم وإستكمالاً لحديثنا فى مقال الأمس (زمن الإشاعات الكاذبة والقاتلة) .

ما أشد إحتياجنا لرؤية جادة ، وفكر ناضج ووعي حاضر ، ما أشد إحتياجنا لإستخدام عقولنا وتعاطف قلوبنا علي بعضنا البعض وعلي الوطن !!

ما أشد أحتياجنا للإلتفاف حول كلمة طيبة والإستماع إلي نصح العاقلين من علمائنا وسياسيينا فيما يهم الشأن العام في مصر !!

ما أشد احتياجنا إلي التحاور حول مايفيد الأمة والإقتراب إلي ما نتفق علية لتقليل حجم ما نختلف فيه أو عليه !! 

ما أشد إحتياجنا إلي نكران الذات والعمل علي تحقيق روح الفريق فيما نؤديه من عمل عام ، نفتقد بشدة صوت العقل ، ونفتقد بشدة صالونات الرأي خافضة الصوت ، والندوات تفتقد بشده خاصية الإستماع لبعضنا البعض مامن 


مكان نذهب إليه لكي نرجو أو نشارك في مناقشة ، إلا والصخب والضجيج والصريخ في بعض الأحيان وما أكثر المثيرين للعواطف والمستفزين 
للمشاعر ، والمفرطين في اليأس والتشاؤم ، وكأننا علي باب جهنم أو بلادنا علي شفا حرب وهذا كله جائز ويجوز أن يقترب من منطق اليأس الذي يخيم علي جو مناقشة أو حالة حوارية بعينها ولكن النتيجة ، خروج من موضوع إلي أخر دون ملل ودون كلل ، ومع ذلك دون فائدة مرجوه أو  توجيه بشأن ما في إتجاه ما !! لا شيء تحوزه بعد لقاء من هذا النوع إلا ضياع الوقت والإصابة بالصداع ، والغم !! 

ماذا لو كانت النيات صائبة والأفكار غير تقليدية ، ومواجهة الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي الأخر ، ولكن يجب ان يكون العنوان هو "حوار للندرة"  فالندرة في بلادنا متأخرة في إصطفافها حيث المتقدمون للصفوف أغلبهم من أصحاب الأصوات العالية ، والنازعين لحقوق غيرهم دون وجه حق والمدافعون عن أفكارهم بصراخهم !! 
أو في بعض الأحيان بأياديهم ! ولكن للأسف الشديد "الندرة" عادة مانجدها صامته محتلة ركن في القاعه إن وجدت أصلاً !! حيث لا مكان لها!! 
نحن في أشد الإحتياج لإلتفاف "الندرة" حول أنفسهم وتجميعهم أسوةً بما يحدث في الجانب الأخر حيث نجد (البيض  الممشش يتلم علي بعضه ) مثل شعبي !! أما (الندرة) فهم متفرقون ولا يتقابلون ولا حتى يعرفون بعضهم البعض فهم تائهون !!
   Hammad [email protected]

أخبار تهمك

قرار أمريكي يصيب عمرو أديب بالدهشة على الهواء

منذ ساعة و نصف

حقيقة رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

منذ 35 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ 33 دقيقة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس يضحي بـ3 لاعبين مقابل ضم تراوري

منذ ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

08:24 ص

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

03:34 ص

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

04:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى