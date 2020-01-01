روسيا تعلن استكمال اختبارات لقاح مضاد لكورونا بنجاح

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بأن جامعة "سيتشينوف" في العاصمة الروسية موسكو، أعلنت أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين قد استكملت بنجاح.

 

وكشفت مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف، أن المجموعة الأولى من المتطوعين ستغادر  يوم الأربعاء، والثانية في 20 يوليو.

 

وأوضح فاديم تاراسوف: "لقد استكملت جامعة "سيتشينوف" بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا"​​​.

 

وكان مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، أفاد بأن أمان اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة "سيتشينوف" بموسكو.

 

وقال لوكاشيف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح ​​​... تم تأكيد أمان اللقاح. وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حاليا في السوق".

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