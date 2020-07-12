تطور جديد في صفقة استحواذ الاتصالات السعودية على فوادفون مصر

أعلنت شركة الاتصالات السعودية" stc" أنها قررت تمديد عرض شراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلى شهر سبتمبر القادم للمرة الثانية.





وسبق وأن قررت شركة الاتصالات السعودية تمديد الفحص النافي للجهالة الذي كان من المقرر أن ينتهي في أبريل حتي نهاية يوليو الجاري.

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في نهاية يناير رغبتها في الاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر ، مع الاحتفاظ بالعلامات التجارية للشركة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 2.4 مليار دولار.