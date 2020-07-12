تطور جديد في صفقة استحواذ الاتصالات السعودية على فوادفون مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

أعلنت شركة الاتصالات السعودية" stc" أنها قررت تمديد عرض شراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلى شهر سبتمبر القادم للمرة الثانية.


وسبق وأن قررت شركة الاتصالات السعودية تمديد الفحص النافي للجهالة الذي كان من المقرر أن ينتهي في أبريل حتي نهاية يوليو الجاري.

 

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت  في نهاية يناير رغبتها في الاستحواذ على حصة فودافون  العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر ، مع الاحتفاظ بالعلامات التجارية للشركة.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 2.4 مليار دولار.

 

وأوضحت الشركة أن سبب تمديدها عرض الشراء الأجباري لنفس الأسباب التي دفعتها لتمديد الفحص النافي للجهالة الفترة الأولى، وهي التحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

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