تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 198804.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا سجلت في اليوم السابق 378 إصابة، وست وفيات بفيروس كورونا. ووفقا لأحداث البيانات، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم 12.3 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 556 ألفا.

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.