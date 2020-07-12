تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 198804.

 

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

 

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا سجلت في اليوم السابق 378 إصابة، وست وفيات بفيروس كورونا. ووفقا لأحداث البيانات، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم 12.3 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 556 ألفا.

 

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

 

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.

أخبار تهمك

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يضحي بـ3 لاعبين مقابل ضم تراوري

منذ ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

قرار أمريكي يصيب عمرو أديب بالدهشة على الهواء

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

منذ 33 دقيقة

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ نصف ساعة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

08:24 ص

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

03:34 ص

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

04:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى