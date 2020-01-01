ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 273 إصابة جديدة بكورونا

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أبلغت ولاية فيكتوريا الأسترالية عن 273 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا ووفاة يوم السبت، وفقًا لرئيس الوزراء دانييل أندروز.



وقال اندروز ان الولاية سجلت حتى الان 1184 حالة نشطة - 57 من بينهم في المستشفى و16 مريضا في العناية المركزة.



بعد أسابيع من إبقاء الفيروس تحت السيطرة، تصارع فيكتوريا طفرة مثيرة للقلق في الحالات. في الأسبوع الماضي، أغلقت الدولة حدودها من أجل وقف الانتشار.



قال اندروز "هذا وقت خطير، انه وقت صعب للغاية". وحث الناس على اتباع أوامر الحكومة بالبقاء في المنزل، وحذر المواطنين من أنه سيتم تغريمهم إذا "خرجوا او ارتكبوا خطأ".



يخضع سكان ملبورن الكبرى لإجراءات إغلاق صارمة منذ وقت سابق من هذا الأسبوع. لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا من أجل تسوق البقالة أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة أو العمل.



فقد أظهر ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى في ملبورن نتائج إيجابية لفيروس التاجية. وقال مستشفى ألفريد في بيان صدر الأحد إن خمسة من هؤلاء الأشخاص أصيبوا بالفيروس من خلال انتقال العدوى من المجتمع، وليس في العمل.



