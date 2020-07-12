الفيروس "مش ابن حلال".. طبيب يوجه تحذيرا جديدا بشأن كورونا

شدد الدكتور رامي عزيز، أستاذ ورئيس قسم مايكروبيولوجي بجامعة القاهرة، على ضرورة الحذر من فيروس كورونا، وعدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية، معلقا: "متتعاملوش مع الفيروس إنه فيروس ابن حلال".





وأشار خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أنه طالما الفيروس مازال محيرا، والمعلومات عنه غير متوفرة، فيجب ضرورة التعامل مع الفيروس بحذر شديد.

ولفت إلى أن هناك توقعات أن مصاب كورونا ينقل العدوى لثلاث أشخاص، وفي حال إتخاذ الإجراءات الاحترزية، يمكن أن تقل احتمالية نقل العدوى لتكون شخص واحد، مضيفا: "اللي بيحب جده وجدته أو والديه المسنين بلاش زيارات هذه الفترة".





وأضاف معرفة وتحديد المسافة التي ينتقل خلالها فيروس كورونا من شخص لأخر، يحتاج إلى تجربة غير أخلاقية بحيث نأتي بشخص مريض ويقوم بالعطس في غرفة مغلقة ومعه عدد من الأصحاء، معلقا: "وده مستحيل يحصل".



