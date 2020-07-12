بصورة من داخل منزلها.. ياسمين الخطيب تشعل إنستجرام بأحدث ظهور

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين بالصورة من داخل منزلها مرتدية فستان أورنچ وعلقت قائله : يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع ، حزين أنا زيك وأيه مستطاع.

يشار أن ياسمين الخطيب أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها بأكثر من عمل سينمائي مع إحدي شركات الإنتاج.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.

والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص

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