كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:10 ص
الخشت
الخشت
أية حمروشي
وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة لليوم الثاني على التوالي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، في كليات العلوم والآثار والتمريض والهندسة.

ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها أمس ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وأكد أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية لملائمة بعض التخصصات العلمية، وأن عملية التصحيح ستتم الكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.

كما وجه رئيس الجامعة، بترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية
كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية

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جامعة القاهرة امتحانات جامعة القاهرة امتحانات السنوات النهائية

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