لأول مرة.. تفاصيل جديدة حول حادث سرقة فيلا نانسي عجرم

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ينتظر الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفيلم وثائقي للقضية التي تعرضت لها الفنانة نانسي عجرم وزوجها حول اقتحام فيلتها.



وتحدثت نانسي عجرم أن الفيلم يتناول الموعد المحدد أثناء اجراء هذه الجريمة واقتحام محمد الموسي للفيلا، ومشاهده كاملة التي ظهرت عبر كاميرات المراقبة.

وأوضحت نانسي أن الجمهور سيتمكن من خلال هذا الفيلم معرفة الحقيقة كاملة دون كذب أو شائعات.



يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.



وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، والتي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين.



