بإطلالة صباحية.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة صبا مبارك، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت الممثلة الأردنية، ​صبا مبارك​، صورة لها من داخل منذلها وعلقت قائله : صباح الخير يا حلوين ليس هناك وقت أفضل لذلك منذ وقت طويل ارمي نفسي مرة أخري.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مشاكتها في المسلسل الأردني "عبور"،وذلك في السباق الرمضاني لعام 2019 وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول.