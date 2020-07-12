حقيقة اعتزال حسن شحاتة للتدريب





يُعد حسن شحاتة أحد أفضل المدربين فى تاريخ مصر وهو الوحيد الذي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 2006,2008,2010 مع منتخب مصر .





وعلق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على حقيقة اعتزال حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، اعتزال مجال التدريب.





وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر وقال على قناة النهار: "والدي تلقى عروض كثيرة ولكنه رفضها".





وتابع: "كابتن حسن غير متحمس للعمل ولكن هو صاحب القرار بشأن الاعتزال من عدمه".











