يوفنتوس يضحي بـ3 لاعبين مقابل ضم تراوري

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:59 ص
اداما تراوري
اداما تراوري
أميرة فطيم
كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات نادي يوفنتوس لضم أداما تراوري نجم الفريق الأول للكرة بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن"، أن إدارة نادي يوفنتوس تخطط لعقد صفقة تبادلية مع ولفرهامبتون للتعاقد مع تراوري مقابل التخلي عن ثلاث لاعبين.

وأوضحت الصحيفة إن اللاعبين الثلاثة هم ثنائي الدفاع كريستيان روميرو ودانييلي روجاني، والحارس ماتيا بيرين.

ويعد يوفنتوس، هو أحدث المنضمين للصراع على أداما تراوري، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الأندية أبرزها؛ ليفربول ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ.

ويعتبر أداما ترلوري واحدا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا بسبب امكانياته البدنية الكبيرة، وسرعتة العالية، إلى جانب قدرته الكبيرة على هز شباك الخصوم.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاماً، كان قد لعب في صفوف نادي برشلونة، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا، للعب مع ميدلزبره وأستون فيلا، ثم وولفرهامبتون.

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