موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا لفريق تشيلسي صاحب الأرض أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج .





موعد مباراة تشيلسي القادمة

وستقام المباراة بين تشيلسي نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يوليو القادم .





وستقام المباراة فى تمام الساعه التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .





ويذكر أن اللقاء الماضي خسر تشيلسي أمام فريق شيفليد يونايتد بثلاثية دون رد .





ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 60 نقطة وهبط نورويتش سيتي للقسم الثانى بعد وجوده فى المركز الأخير .



