موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:18 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد جمال
يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا لفريق تشيلسي صاحب الأرض أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج .

موعد مباراة تشيلسي القادمة
وستقام المباراة بين تشيلسي نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يوليو القادم .

وستقام المباراة فى تمام الساعه التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

ويذكر أن اللقاء الماضي خسر تشيلسي أمام فريق شيفليد يونايتد بثلاثية دون رد .

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 60 نقطة وهبط نورويتش سيتي للقسم الثانى بعد وجوده فى المركز الأخير .

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