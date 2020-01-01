فارس يعود بألبوم جديد بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية

كشفت أنباء صحفية النقاب عن عودة المطرب فارس، للساحة الفنية مجددًا بألبوم غنائي مرتقب بعد غياب استمر سنوات.

وأشارت الأنباء إلى أن المطرب يعكف حاليًا للتحضير للألبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة للاستماع.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغاني، يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين اللامعين في الوسط الفني.





نبذة عن فارس

ولد فارس بالإسكندرية في يوم 20 إبريل عام 1967 و تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1990.



