فارس يعود بألبوم جديد بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

كشفت أنباء صحفية النقاب عن عودة المطرب فارس، للساحة الفنية مجددًا بألبوم غنائي مرتقب بعد غياب استمر سنوات.

وأشارت الأنباء إلى أن المطرب يعكف حاليًا للتحضير للألبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة للاستماع.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغاني، يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين اللامعين في الوسط الفني.

نبذة عن فارس 
ولد فارس بالإسكندرية في يوم 20 إبريل عام 1967 وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1990.

بدأ حياته الفنية بالغناء مع الفنان الكبير حميد الشاعري عام 1987، حينما أصدر ألبوم هكتبلك و الذي احتوى على اغنيه يا جميل ياللى التي نالت شهرة واسعة حينذاك

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