"الله ينور يا مورا".. تامر حسني يشيد بأداء عمر كمال لأغنية بتغيب (فيديو)

يحرص النجم عمر كمال التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.ونشر منذ قليل فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .وظهر بالفيديو النجم تامر حسني وهو يشيد بأغنية عمر كمال قائلاً "الله يا مورا" ، وكتب عمر علي الفيديو معلقاً: "بدال عجبت تامر بكرة هنزلها كاملة".والجدير ذكره أن عمر كمال طرح مؤخرًا ، أغنية "كرهت أمثالكم، وذلك بالتعاون مع حمو بيكا، وفرقته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 64 ألف مشاهدة عقب طرحها بساعتين،وهي من توزيع فيجو الدخلاوي، وكلمات إسلام المصري وألحان مصطفى شكري.