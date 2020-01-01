الجمهور يشيد بأغنية "بياعة" لتامر عاشور من كلمات تركي آل الشيخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أشاد الجمهور بأغنية ''بياعة" للفنان تامر عاشور، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب''.

وتوالت العديد من التعليقات عليها من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "حبيب عيني ياغالي يا نجمة في السما عالية، فيه عظمة هنا في الأغنية دي حلوة بجد".

وتصدرت الأغنية أيضًا قائمة التريندات عبر موقع أنغامي في مصر، بالإضافة إلى تصدرها المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.

يذكر أن أغنية "بياعة" من كلمات تركي آل الشيخ وتوزيع خالد عز، والأغنية غناء وألحان تامر عاشور.

وقد انتهى تامر عاشور من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبًا، وتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم: أحمد إبراهيم، أحمد مالكي، هشام صادق، محمدي، تامر علي، محمد النادي، سامح جلال، سامر أبو طالب.


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