في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن تامر عبد المنعم

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان والكاتب والإعلامي تامر عبد المنعم، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات عنه.

تخرج من المعهد العالي للسينما قسم سيناريو ولكن دخل مجال التمثيل بالصدفة عندما قدم أول تجربة في فيلم أمير الظلام مع الزعيم عادل إمام ، كان في الفرقة الرابعة بالمعهد.

قدمه الكاتب وحيد حامد، في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وكان هذا الدور مكافأة له عندما قام بكتابة مشهد جيد ووحيد حامد قام بالتدريس له أربع سنوات في المعهد ،مشيرا الى أن حجم الدورلا يعنيه ، أما الدور الذى يعتبره نقله فى حياته دوره في مسلسل "الدم والنار" وكان العمل من تأليف المخرج الراحل سمير سيف ومن تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد .

ثم قدم " المشخصاتى " و حظى بترحيب كبير ولم يغضب منه أحد ، حتى الفنان عادل إمام الذى علق على تقليده قائلا "ده أنا " .

يقوم تامر عبد المنعم حاليا يقوم حاليا بكتابة عمل درامى باسم "الأرمن" الذين تعرضوا لمذبحة على يد العثمانين ، وهذا العمل أخذ منه وقت كبير في التحضير ، كتب 10 حلقات من المسلسل حتى الان .



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