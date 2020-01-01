سامو زين يشوق جمهوره لعمل فني جديد

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نشر الفنان سامو زين صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر سامو زين في هذه الصورة يروج لتحضيره لعمل فني جديد الجديدة قائلاً: "قريبًا ترقبوا".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "مترقبين جدًا ومنتظرين يا نجم".



ويشار إلى أن سامو زين، كان قد طرح، مايو الماضى، كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.