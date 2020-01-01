رطب على القاهرة حار في الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 12 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 31 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 37 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 36 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 34 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 40
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 34 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33

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