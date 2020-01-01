في الذكرى الأولى لوفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة يوسف شريف رزق الله

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل يوسف شريف رزق الله الذي يتمتع بأكثر من موهبة، فعمل بالصحافة وبإعداد البرامج الفنية وأيضاً كان المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، والعديد من المناصب الآخرى.

ويرصد 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياته.

1-ولد في حي غمرة بالقاهرة يوم 5 سبتمبر عام 1942م.

2-تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

3-عمل كدكتور جامعي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

4-قام بتحرير النشرات الإخبارية في اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

5-احتل منصب رئيس لقناة النيل الدولية.

6-وكان أيضًا رئيس لقطاع التعاون الدولي في مدينة الانتاج الإعلامي.

7-شارك في عدة لجان لتحكيم المهرجانات منهم ايطاليا وهولندا.

8-حصل على العديد من الجوائز على مدار حياته منها حصوله على درجة فارس من الحكومة بفرنسا والتي حصل منها على وسام الفنون والآداب.

9-تم تكريمه في عام 2018 من قبل مهرجان القاهرة السينمائي.

10-فارق عالمنا عن عمر يناهز السابعة وسبعون عاماً، بعد تدهور حالته الصحية يوم 12 يوليو 2019.



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