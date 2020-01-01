بهذه الطريقة.. أحمد فلوكس يحيي ذكرى وفاة والداته

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم أحمد فلوكس ذكري وفاة والداته الراحلة وعبر عن حزنه الشديد لرحيلها.

حيث نشر صورة لها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق قائلاً : وحشتيني ، وعلق الكثير من متابعيه داعيين لها بالرحمة والمغفرة.

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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