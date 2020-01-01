إيمان حداد لـ"الفجر الفني": هذا ما دفعني لإخراج "جمع سالم".. وأنا ضد ما يسمى بالمنافسة الرمضانية (حوار)

بداية.. ما الذي دفعك لإخراج مسلسل جمع سالم؟



ما الصعوبات التي واجهتكم أثناء التصوير؟



برأيك لماذا يتحمل المخرج فشل العمل بينما النجاح للنجم؟



هل توقعتي نجاح مسلسل "جمع سالم"؟



كيف وجدتي ردود الأفعال على مسلسل "جمع سالم"؟



ماذا عن أعمالك السينمائية الفترة المقبلة؟



ما رأيك في المنافسة الرمضانية لعام 2020؟



ما المسلسلات التي حرصتي علي متابعتها خلال شهر رمضان؟



كيف تقضين وقتك في ظل فترة كورونا؟



يعد التعاون الثاني بينكي وبين النجمة زينة بعد مسلسل "زواج بالإكراه" .. كيف كانت تجربتك معها ؟



هل واجهتي صعوبات في اختيار ابطال العمل ؟



ما رأيك في الدراما في الوقت الحالي؟



حدثينا عن بدايتك في مجال الإخراج؟



في نهاية حديثنا ما هي رسالتك للجمهور؟







مخرجة موهوبة تتمتع برصيد كبير من الأعمال الدرامية شاركت بالعديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والتلفزيون ومن أبرز مسلسلاتها "زواج بالإكراه، قصة حب"، كما استطاعت أن تخطف الأنظار بمسلسل "جمع سالم " الذي تم عرضه في دراما رمضان هذا العام والذي يناقش قضية إنسانية وهي "التبني " وحققت من خلاله نجاجحا، حديثنا عن المخرجة المبدعة إيمان حداد.والتقي "الفجر الفني" بالمخرجة إيمان حداد في حوار خاص تحدثت خلاله عن دوافع إخراها لمسلسل "جمع سالم" وتجربتها للمرة الثانية مع النجمة زينة ورأيها بالمنافسة الرمضانية لعام 2020 والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير وغيرها من الأمور.أكثر شيء دفعني لإخراج جمع سالم هو علاقات الإخوة والعلاقات العائلية الدافئة ، واعتقد أنه عمل يتضمن تحية لكل أب و أم ولكل من وقف بجوار طفل و ساعده للوقوف أمام قسوة الحياة ، تحية لفكرة العائلة و الاخوات.أصعب ما واجهنا أثناء التصوير هو الحظر ، لأننا كنا ننتهي من التصوير بعد 16 ساعة عمل وننتظر حتي ينتهي موعد الحظر بالإضافة لسوء الحالة المعنوية خوفا من الكورونا .فكلنا كنا نشعر بالقلق بسبب تلك الفترة العصيبة وهي أزمة "كورونا" ، وكان الفنانين خائفين من النزول للتصوير لكن حبهم لعملهم هو ما دفعهم للنزول بعد ذلك ، وأيضاً تم حذف عدة مشاهد منها مشاهد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة وللفنان محمد علاء الذي كان يمتلك مجموعة من الكافيهات خلال أحداث المسلسل فتم التخلى عن هذه المشاهد.المخرج يتحمل الفشل لأنه من لحظة موافقته علي النص أصبح مسؤولاً عن بث المصداقية في كل جوانبه وبيختار كل العناصر ويقودها حتي يصل لتلك النتيجة.بالفعل توقعت نجاحه منذ اللحظة الأولي لأن طوال الوقت متواجد مشاعر جيدة وتمثيل رائع وكل ممثل كان بيبذل قصاري جهده لتقديم العمل بصورة أفضل .الحمد لله ردود الأفعال كانت مُرضية وإيجابية والمسلسل نال إعجاب الجمهور واعجبني المشاعر التي حاولت أقدمها ووصلت للجمهور ، ومن أبرز التعليقات التي تلقيتها ، تعليق دكتورة في سياسة واقتصاد قائله : بأن المسلسل ممتع وأحترم عقلية المشاهد وقدم رسائل واضحة تُحترم .أتمني تقديم عمل سينمائي قريباً.ضد كلمة المنافسة الرمضانية فالجميل هو تقديم الوان مختلفة و الاستمتاع بها، هي ليست مباريات كرة قدم و في انتظار احراز هدف ولكن هذه أعمال فنية هدفها تقديم رسائل انسانية و متعة ذهنية و بصرية.للاسف لم أجد الوقت لمتابعة أي أعمال فنية ولكن أتابع بعض منها الآن.أحرص علي القراءة وأشاهد بعض الأفلام والمسلسلات ، كما أنني التزم بالإجراءات الوقائية.نحن متفهمين جداً والتعاون في المرتين كان سلس وجميل وسعدت بتكرار التجربة ، فهي نجمة موهوبة ، دائما ما تحترم طاقم العمل والنص الذي تتعامل معه وتمثيلها رائع وجذاب وأبدعت بالمسلسل ، فحينما نعمل معاً دائما ما نبحث عن القيم الإنسانية وهدفنا أننا نقدم رسالة ومشاعر إنسانية فهذا يعد الرابط بيننا.لا لأنني قمت بأختيار الممثلين الذين رأيتهم سينجحون بالعمل وبالفعل كانوا جديرين بالثقة وحققوا النجاح وجسدوا أدوارهم علي أكمل وجه.أري أن الدراما في حالة تطور كبير ، وخصوصاً الدراما هذا العام جيدة جداً فكان هناك تنوع كبير بين الكوميدي والتراچيدي والخيال العلمي وغيرها.بدأت في مجال الإخراج حينما كنت طالبة بكلية الإعلام ، فكنت متدربة مع أنعام محمد علي وتعاونت معها بأكثر من عمل من ضمنهم " ضمير أبلة حكمت "، "أحلام صغيرة" ومن ثم انطلقت في مجال الإخراج.كل سنة وهم طيبين ويارب دائمًا تكون مصر والعالم بأكمله بخير وسلام وأتمني أن تنتهي أزمة كورونا.