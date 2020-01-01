وفاة فنان شهير بعد صراع مع فيروس "كورونا"

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
توفي الفنان العراقي حسين السلمان عن 70 عاما، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل بهذه الكلمات: "تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان والمخرج حسين السلمان، والذي وافته المنية قبل قليل إثر إصابته بفيروس "كورونا"، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان".

وحسين السلمان مخرج سينمائي وكاتب قصة ومسرحي عراقي، ولد في عام 1950 في الناصرية في العراق.

ولديه أعمال في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح، كما أنه حائز على جوائز محلية ودولية، ولديه مؤلفات في الفن على صعيد المسرح والنقد السينمائي والتلفزيون.

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