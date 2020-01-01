آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل جديدة بشأن إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووضح المصدر رفض المهندس إبراهيم عثمان بيع قائد الفريق محلياً، ومؤكدا على فكرة عدم بيع اللاعب هذا الموسم لحاجتهم الشديد إليه.


وأكمل:" عثمان بيع باهر سيسبب خسائر كبيرة للفريق، وذالك على المستوى المادي و الفني، وقد يوافق على إعارة اللاعب في حالة تمديد عقده مع الدراويش.


وأضاف:" قد نوافق علي بيع باهر المحمدي إلي أحد أندية الخليج العربي، ولكن العائق الوحيد أمامنا هو العائد المادي".


وأختتم:" إدارة الإسماعيلي تعتبر باهر سلعة تريد الحصول على أكبر مقابل مادي و فني فيها، وأكد علي عدم رحيل المحمدي عن الدراويش الموسم المقبل إلي الأحتراف إلي الخارج".

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