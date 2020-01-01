كوليبالي يحسم الجدل ويكشف حقيقة رحيله عن نابولي الإيطالي

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
علي خلاف



تحدث السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي نابولي، عن الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى أندية أخرى خارج الكالتشيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل كوليبالي عن نابولي الإيطالي

وتحدث كوليبالي في تصريحات أبرزتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عن حقيقة رحيله عن فريقه نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وقال كوليبالي: "عائلتي سعيدة للغاية هنا، وهذا يجعلني سعيدًا. لا أحب أن أُعرف باسم (السيد 100 مليون يورو) أو القيمة التي يمنحها لي المدراء".

وأضاف مدافع نابولي: "كل ما أفكر فيه هو تقديم 100% من قدراتي على أرض الملعب، وفي عالم كرة القدم أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث قريبًا".

وتابع السنغالي: "لم أتحدث مع النادي أبدًا عن المغادرة. علينا إيجاد حل وسنجده، لكني لم أتحدث أبدًا عن الميركاتو. سنرى ما يقرره رئيس النادي، وإذا اقترح علي التمديد، هذا سيسمح لي بإنهاء مسيرتي الاحترافية هنا".

وأكمل: "لا يزال لدي 3 سنوات في عقدي، هناك متسع من الوقت. أنا لا أفكر في أي شيء آخر غير نابولي".
 
وأردف أفضل مدافع في الكالتشيو: "هل ستوافق على البقاء هنا حتى الاعتزال؟ لن أقول (لا)، لكني لا أريد خداع أي شخص. نحن نعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم".

وأتم كوليبالي تصريحاته: "يمكنك قول إنك ستبقى مدى الحياة ثم تباع، لذا.. بدلاً من ذلك، أخبر الجماهير أنني سأمنح الفريق 300% من قدراتي طوال فترة ارتداء هذا القميص".

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