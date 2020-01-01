أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:39 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، لاسيما بعد مفاوضات برشلونة وريال مدريد.

أوباميانج يقرر رفض عروض برشلونة وريال مدريد في هذه الحالة

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم أوباميانج بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أوباميانج سيتجاهل اهتمام كل الفرق الراغبة في ضمه خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم تقديم عروض رسمية له على طاولة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة عدم وصول عروض جادة قريبًا، فإن أوباميانج سيقوم بتوقيع عقد جديد مع آرسنال، متجاهلًا اهتمام برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن أوباميانج يحصل حاليًا على 180 ألف إسترليني أسبوعيًا مع آرسنال، لكنه يرغب في رفع راتبه إلى 250 ألف إسترليني في العقد الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة اوبامينج ارسنال

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 4 ساعات

أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

آرسنال يوافق على بيع أوبامينج الى مانشستر يونايتد بشرط وحيد

أوباميانج يرفض التجديد للمدفعجية

عاجل.. باريس سان جيرمان يدخل صراع ضم نجم أرسنال

مانشستر يونايتد يصارع برشلونة وباريس على نجم البريمير ليج

مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم أرسنال

سر تمسك أوباميانج بالرحيل إلى ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

04:34 ص

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

02:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى