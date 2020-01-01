تشعر فيه كأنك ملك مصر.. حكاية أول فندق مطلي بالذهب في العالم

بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالمية، التي عرقلت حركة السياحة والطيران لمدة شهور، إلا أن دولة فيتنام اتخذت قرار الغلق السريع بشكل مبكر، بهدف احتواء تفشي الوباء، ومؤخرا افتتحت أول فندق في العالم مطلي بالذهب، ويُعرب مالكو الفندق أنهم سيجنوا أرباحًا بالتأكيد العام القادم.





وترصد بوابة "الفجر" حكاية أول فندق مطلي بالذهب في العالم في السطور التالية:





شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي، افتتاح أول فندق بالعالم، الذي يقع في وسط العاصمة، مطلي بالذهب واسمه فندق "البحيرة الذهبية" وهو مطلي بالذهب من الخارج ومن الداخل أيضًا، وكل شيء في الفندق يلمع بذهب عيار قيراط 24، بداية من السيراميك خارج الفندق حتى المرحاض وأحواض الاستحمامن مرورًا بمقابض الغُرف والمحابس، وأيضًا الأكواب والملاعق وأواني المائدة، وقد طُلي بالذهب أيضًا من عيار 24 بهو الفندق وحوض السباحة والغرف، ويطل حمام السباحة على المدينة وتقدم وجبات الطعام في الطابق الخامس والعشرون والأطباق ممزوجة بمادة ذهبية غامضة، كما يوضح مالكوا الفندق.





سعر الإقامة

ويطل فندق "البحيرة الذهبية" الـ5 نجوم على بحيرة "جيانغ فو "ويتكون الفندق من 25 طابقًا تشتمل على 400 غرفة، ويبدأ سعر الليلة الواحدة في فندق "البحيرة الذهبية" من 250 دولار أمريكي وبعض الغرف في الفندق يبلغ سعرها في الليلة الواحدة ألف دولار ويعد هذا سعر مرتفع بالنسبة إلى فيتنام، لكن يوجد بعض الأثرياء في فيتنام يستطيعون أن يعيشوا فيه حياة ترف.





من هم نزلاء الفندق؟

ومن جانبها صرحت مالكة الفندق "نغوين هو دوونغ"، رئيس مجموعة "هوا بين" قائلة: "نريد أن ينزل في الفندق أناس عاديون وآخرون فاحشوا الثراء".





وكأنك ملك مصر

وصرح" فيليب بارك" أحد نزلاء الفندق" من كوريا الجنوبية قائلًا: "عندما جئت إلى هنا شعُرت أني ملِك مثل فرعون "ملك مصر"، لم أشعر بهذا من قبل في مكان آخر، بينما صرح الفيتنامي "لوون فان توان" قائلًا:" استمتعت فعلًا بالفخامة وأن لدي شعور بأن وضعي الاجتماعي ارتقى فورًا".





ومن المقرر أن يعرض فندق "البحيرة الذهبية" مجموعة من الشقق للبيع بسعر 6500 دولار للمتر المربع الواحد، وقد استغرق بناء فندق "البحيرة الذهبية" 11 عامًا تقريبًا بتكلفة بلغت 200 مليون دولار.



