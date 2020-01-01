مانشستر سيتي يسعى لعقد صفقة تبادلية مع نابولي









كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، سعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لعقد صفقة تبادلية مع نادي نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي السيتي اقترحوا التخلي عن نجمين من نجوم الفريق، وهما الأوكراني أليكسندر زينتشينكو والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

ويريد النادي الإنجليزي، تقليل المبلغ الباهظ المطلوب في اللاعب من قبل نابولي، حيث تشير التقارير لرغبة نابولي في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

ويسعى ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزين للتعاقد مع كوليبالي، في ظل ابتعاد نابولي عن صراع دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وانضم كوليبالي لصفوف نابولي قداماً من جينك البلجيكي في صيف عام 2014، وخاض 239 هدفاً، سجل 10 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة.



